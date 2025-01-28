Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
”Lähtötiedot olivat osittain puutteelliset” – Hiihtohalli muuttuu Helsingissä isoksi jääareenaksi

Käyttötarkoituksen muutos johtaa Kivikon hiihtohallin remontoimiseen jääkiekkoilijoiden ja luistelijoiden käyttöön. Suunnittelussa ja rakentamisessa panostetaan taloteknilliseen ja rakennusfysikaaliseen toimivuuteen.

Kirjoittaja Jukka Lyytinen
Kirjoitettu 28. tammikuuta 2025, 6:00
Muutostöiden jälkeen Kivikon hallissa on käytössä peräti 20 000 neliömetriä. Remonttiin tarvitaan suuria määriä rakennusmateriaaleja, kuten polyuretaanilämmöneristeitä. Kuva: Liisa Takala

Hiihtäjät joutuvat hakemaan suksilleen uuden alustan, kun Helsingin Kivikossa sijaitsevassa hiihtohallissa tehdään massiivinen käyttötarkoituksen muutos.

