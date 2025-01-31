Miljardiurakan vetäjä jättää pestinsä ja siirtyy johtajaksi Senaatille Marko Virtanen aloittaa tehtävässä, jota aiemmin hoiti operatiiviseksi johtajaksi siirtynyt Jonni Laitto.

Kuuntele juttu

Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaalan toimitusjohtaja Marko Virtanen eroaa tehtävästään. Hän siirtyy rakennuttamisjohtajaksi Senaatti-kiinteistöille.

Virtanen jatkaa Laakso-hankkeen toimitusjohtajana, kunnes hänen seuraajansa aloittaa ja on perehdytetty tehtäväänsä.

Laakson yhteissairaalan hallitus on käynnistänyt uuden toimitusjohtajan hakuprosessin.

”Laakson yhteissairaala on 15 vuoden ja miljardin euron hanke. Tässä ajassa tapahtuu merkittäviä muutoksia maailman tilanteessa ja sairaalatoimintojen tarpeissa. Hankkeeseen valittu allianssimalli on mahdollistanut kumppaneiden aikaisen integraation, joustavuuden ja kyvyn vastata yllättäviin haasteisiin”, Virtanen sanoo.

Hankkeen teknisistä onnistumisista Virtanen nostaa esiin yhteissairaalan energiankierrätysjärjestelmän ja tahtituotannon, jolla saavutetaan arviolta vuoden aikasäästö rakentamisessa.

”Näin sairaalat voivat palvella potilaita ja henkilöstöä aiemmin. Olen erityisen ylpeä yhdessä luodusta hankekulttuurista. Osapuolten keskinäinen luottamus ja syvä yhteistyö on mahdollistanut asetettujen tavoitteiden toteutumisen tähän asti ja voin hyvillä mielin siirtää tehtävät seuraajalle.”

Virtanen kertoo Senaatin koko rakennus- ja kiinteistöalaa kehittävän otteen yhdessä henkilöstön ja asiakkaiden kanssa osuvan hyvin yhteen hänen omien tavoitteidensa kanssa.

”On myös hienoa olla mukana vaalimassa kulttuurihistoriallisia kohteita tuleville sukupolville.”