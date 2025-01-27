Suhdannekuoppa söi myös Espoon rakentamista – uusia asuntoja valmistui lähes 3 300 Tällä hetkellä asuntorakentaminen on Espoossakin pahasti kohmeessa. Jos vapaarahoitteinen tuotanto ei käynnisty, jää ara-tuotantokin vähäiseksi.

Espoo pysyi viime vuonna asuntorakentamiselle asettamissaan tavoitteissa, vaikka kokonaismäärä olikin suhdannetilanteesta johtuen reilusti aiempaa pienempi.

Espooseen valmistui viime vuonna 3 270 uutta asuntoa, mikä on yli 2 000 asuntoa vähemmän kuin vuonna 2023. Aiempina vuosina MAL-sopimuksen tavoitteet ovat ylittyneet selvästi.

Valmistuneista asunnoista 848 on ara-vuokra-asuntoja, 259 asumisoikeusasuntoja, 1 416 vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja ja 747 omistusasuntoja. Ara-vuokra-asuntojen osuus asunnoista on neljäsosa.

Valmistuneista asunnoista 3 006 on kerrostaloasuntoja ja 264 pientaloasuntoja.

“Asuntorakentaminen on nyt erittäin vähäistä. Valmistuneiden vapaiden asuntojen varanto pienenee, kun uusia valmistuu niin vähän”, toteaa Espoon kaupungin asuntopäällikkö Anne Savolainen tiedotteessa.

Selkeitä merkkejä muutoksesta parempaan ei hänen mukaansa ole vielä nähtävissä. Alkaneen vuoden näkymä vapaarahoitteisen asuntotuotannon käynnistymisen suhteen on odottava.

”Jos vapaarahoitteista tuotantoa ei käynnisty, pelkkää Ara-tuotantoakaan ei voi käynnistää, jos halutaan varmistaa asuntotuotannon monipuolisuus”, Savolainen toteaa.

Alueittain tarkasteltuna asuntoja valmistui viime vuonna eniten Finnooseen (1 115), Suurpeltoon (492) ja Niittykumpuun (384). Uudet aloitukset painottuivat samoille alueille. Eniten uusia aloituksia oli Niittykummussa (614). Finnoossa uusia aloituksia oli 311 ja Suurpellossa 151. Lisäksi Tapiolassa alkoi 213 asunnon opiskelija-asuntokohteen rakentaminen.