Peab sai ison vuokra-asuntourakan Espoosta Rakennustyöt alkavat kesän 2025 alussa.

Espoon Asunnot on solminut urakkasopimuksen Peabin kanssa kahden vuokratalon rakentamisesta Karakallioon. Uusi hanke tuo alueelle 82 valtion tukemaa vuokra-asuntoa, ja sen kokonaisarvo on noin 17,6 miljoonaa euroa. Rakennustyöt alkavat kesän 2025 alussa, ja kohteen arvioitu valmistuminen on syksyllä 2026.