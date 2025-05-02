Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Helsinki keventämässä asuintalojen parkkipaikkarakentamista – jatkossa tarjontaa kysynnän mukaan

Rakentamisvelvoitetta esitetään poistettavaksi kokonaan eteläisistä kaupunginosista.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 2. toukokuuta 2025, 10:47
Nykyisin Helsingissä valmistelluissa asemakaavoissa velvoitetaan kerrostaloille rakennettavan vähintään yksi autopaikka 100–150 rakennettavaa kerrosneliömetriä kohden. Nyt tuota velvoitetta ollaan puolittamassa ja eteläisissä kaupunginosissa se poistuisi kokonaan.

Helsingin kaupunki on keventämässä asuintonttien pysäköintipaikkojen rakentamiseen liittyviä velvoitteita uudiskohteissa.

