Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Tilaa tästä!
Kategoriat Työelämä Rakentaminen Talous

Keski-Suomen Betonirakenne vaihtoi toimitusjohtajaa – Skantz keskittyy hallituksen puheenjohtajuuteen

Uusi toimitusjohtaja Marko Leppänen on vastannut aiemmin KSBR:n teollisuusrakentamisesta ja ollut käynnistämässä myös Ruotsin projektiliiketoimintaa.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 8. toukokuuta 2025, 10:00
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Keski-Suomen Betonirakenne vaihtoi toimitusjohtajaa – Skantz keskittyy hallituksen puheenjohtajuuteen
Keski-Suomen Betonirakenteen vetovastuu on siirtynyt Marko Leppäselle (kuvassa vasemmalla). Yhtiön perustaja Tuomas Skantz keskittyy tästä lähtien hallitustyöhön. (Kuva: KSBR)

Suomessa ja Ruotsissa toimivan rakennuskonserni Keski-Suomen Betonirakenteen (KSBR) toimitusjohtaja on vaihtunut.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Tilaa printtinä, diginä, yksin tai ryhmässä

Valitse teille sopivin tapa pysyä tiedon tasalla.

Tutustu Rakennuslehteen digininä: 1 kk / 0 €.

Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia, ole hyvä!

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Lisää aiheesta

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Keski-Suomen Betonirakenne vaihtoi toimitusjohtajaa – Skantz keskittyy hallituksen puheenjohtajuuteen”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset