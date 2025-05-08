Keski-Suomen Betonirakenne vaihtoi toimitusjohtajaa – Skantz keskittyy hallituksen puheenjohtajuuteen
Uusi toimitusjohtaja Marko Leppänen on vastannut aiemmin KSBR:n teollisuusrakentamisesta ja ollut käynnistämässä myös Ruotsin projektiliiketoimintaa.
Suomessa ja Ruotsissa toimivan rakennuskonserni Keski-Suomen Betonirakenteen (KSBR) toimitusjohtaja on vaihtunut.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Tilaa printtinä, diginä, yksin tai ryhmässä
Valitse teille sopivin tapa pysyä tiedon tasalla.
Tutustu Rakennuslehteen digininä: 1 kk / 0 €.
Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia, ole hyvä!
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Keski-Suomen Betonirakenne vaihtoi toimitusjohtajaa – Skantz keskittyy hallituksen puheenjohtajuuteen”