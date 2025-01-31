Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Ruotsi vetää suomalaisia rakennusalan yrityksiä – ”Hirveän paljon Etelä-Ruotsiin on kyselyjä, mutta olemme joutuneet kieltäytymään”

Ruotsissa kaivataan ulkomaisia urakoitsijoita etenkin pohjoiseen, koska paikalliset resurssit eivät riitä alueen megahankkeisiin. Myös suomalaisia yhtiöitä on kosiskeltu Pohjanlahden toiselle puolelle.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 31. tammikuuta 2025, 6:00
Stegran jättimäinen kolmesta tuotantolaitoksesta muodostuva kompleksi nousee Bodeniin. GRK:lla on menossa siellä historiansa suurin urakka. Myös Tornion Harjateräs aloitti vastikään hankkeessa. Kuva: Stegra

Monet suomalaiset rakennusalan yhtiöt ja etenkin infrarakentajat ovat viime vuosina laajentaneet toimintaansa Ruotsiin. Työntöä sinne aiheuttaa Suomen vaisu markkina, ja vastaavasti sinne vetävät paikallisten mittavien investointien tarjoamat mahdollisuudet erityisesti Pohjois-Ruotsissa.

