PTT: Moni asia häiritsee asuntomarkkinoita, mutta näissä kaupungeissa hinnat nousivat Vanhoissa kerrostaloissa laskivat tammi-maaliskuussa eniten pienten asuntojen hinnat, kertoo Tilastokeskus.

Asuntomarkkinoiden nihkeä kehitys jatkui edelleen maaliskuussa, arvioi Pellervon taloustutkimus PTT:n vanhempi ekonomisti Veera Holappa tuoreita tilastoja. Monet tekijät hidastavat yhä käänteen tuloa.

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat koko maassa 1,6 prosenttia maaliskuussa 2025 verrattuna vuotta aiempaan.

Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat pääkaupunkiseudulla 1,7 % vuoden takaisesta mutta nousivat 0,9 prosenttia edelliskuusta.

Myös neljännesvuosiluvut osoittivat enimmäkseen alaspäin. Tammi-maaliskuussa hinnat laskivat koko maassa 1,3 prosenttia vuoden takaisesta tasosta. Hintapudotus koski kaikkia suurimpia kaupunkeja.

”Tällä hetkellä on liikaa tekijöitä, jotka häiritsevät markkinoita ja hidastavat käännettä ylöspäin: työttömyysepävarmuus, suuri myymättömien asuntojen määrä pääkaupunkiseudulla ja yleinen epävarmuus taloudesta sekä maailmantilanteesta”, Holappa sanoo.

Tilastoissa näkyy kuitenkin kaksi isoa kaupunkia, Turku ja Tampere, joissa asuntojen hinnat olivat maaliskuussa korkeammalla kuin 2024 maaliskuussa.

Kiinteistönvälittäjien kautta tehtiin maaliskuussa 30 prosenttia enemmän vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen kauppoja kuin vuotta aikaisemmin. Viime vuoden alkupuolella kauppa kävi kuitenkin niin heikosti, että tämäkään ei vielä kerro merkittävästä käänteestä.