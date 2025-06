Tekova urakoi monitoimihallin Pornaisiin Kohteen rakentaminen starttaa syksyllä.

Tekova on valittu toteuttamaan Pornaisten uusi monitoimihalli. Hankkeen toteutusmuoto on KVR-urakka. Rakentaminen alkaa syksyllä ja tilat on tarkoitus ottaa käyttöön syksyllä 2026.