Vuodesta 1992 Ukrainassa toiminut Sweco on nyt jälleenrakentamassa maata – ”Suomessa on tähän paljon annettavaa” Toimitusjohtaja Thomas Hietto korostaa Ukrainan jälleenrakentamisen tärkeyttä mutta myös puolustautumisen tukemista.

Puolustussotaa käyvässä Ukrainassa on valtava tarve jälleenrakentamiselle. Se on jo käynnistynyt keskellä yhä jatkuvaa tuhoamista. Suunnittelu- ja konsulttiyritys Sweco on mukana erilaisissa hankkeissa.