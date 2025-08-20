Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Helsingin uuden raitiotien koeajot alkavat syyskuun alussa

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 20. elokuuta 2025, 12:10
Kuvituskuva. Kuva: Kruunusillat-raitiotie

Kruunusillat-raitiotie aloittaa koeajot Laajasalossa syyskuun alussa. Laajasalon koeajot kestävät vajaan kuukauden, minkä jälkeen niitä jatketaan syksyllä ja talvella Hakaniemessä, Kalasataman Nihdissä ja Korkeasaaressa.

