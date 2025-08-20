Helsingin uuden raitiotien koeajot alkavat syyskuun alussa

Kruunusillat-raitiotie aloittaa koeajot Laajasalossa syyskuun alussa. Laajasalon koeajot kestävät vajaan kuukauden, minkä jälkeen niitä jatketaan syksyllä ja talvella Hakaniemessä, Kalasataman Nihdissä ja Korkeasaaressa.