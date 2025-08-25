Hoivatiloilta palvelutalot Joensuuhun ja Rovaniemelle – valmista kesällä 2026 Samalla jatkuu Hoivakiinteistöjen ja Attendon yhteistyö.

Attendon ja Hoivatilojen hoivakotihankkeet Joensuussa ja Rovaniemellä ovat saaneet rakennusluvat ja niiden rakentaminen on käynnistynyt.