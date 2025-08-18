Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Kategoriat Infra Työelämä

Jussi Niemelä loikkasi Lohkareeseen – kiinteistöala vaihtui infrarakentamiseen

Lohkare Infra -konserniin kuuluvat VM Suomalainen, Lännen Alituspalvelu ja Oteran.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 18. elokuuta 2025, 10:46
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Jussi Niemelä loikkasi Lohkareeseen – kiinteistöala vaihtui infrarakentamiseen
Jussi Niemelä lähtee nyt kasvattamaan Lohkare Infraa. Tavoitteena on nostaa konserni toimialansa kärkikastiin.

Aiemmin kesällä kätilöidyn Lohkare Infra -konsernin uutena toimitusjohtajana on aloittanut  Jussi Niemelä.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

