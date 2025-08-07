Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Tilaa tästä!
Kategoriat Projektit Rakentaminen

Kiistellyn Sedun kampuksen rakennustyöt alkoivat vuosien viiveen jälkeen – paikallinen rakennusliike urakoi

Kampuksen kokonaispinta-ala on 8900 bruttoneliötä.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 7. elokuuta 2025, 14:39
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Kiistellyn Sedun kampuksen rakennustyöt alkoivat vuosien viiveen jälkeen – paikallinen rakennusliike urakoi

Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedun Kirkkokadun kampuksen rakennustyöt alkoivat tällä viikolla. Hankkeen urakkasopimukset allekirjoitettiin maanantaina 4. elokuuta. Koulun on tarkoitus valmistua syksyllä 2027.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Tilaa printtinä, diginä, yksin tai ryhmässä

Valitse teille sopivin tapa pysyä tiedon tasalla.

Tutustu Rakennuslehteen digininä: 1 kk / 0 €.

Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia, ole hyvä!

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Lisää aiheesta

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Kiistellyn Sedun kampuksen rakennustyöt alkoivat vuosien viiveen jälkeen – paikallinen rakennusliike urakoi”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset