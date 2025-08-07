Kiistellyn Sedun kampuksen rakennustyöt alkoivat vuosien viiveen jälkeen – paikallinen rakennusliike urakoi
Kampuksen kokonaispinta-ala on 8900 bruttoneliötä.
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedun Kirkkokadun kampuksen rakennustyöt alkoivat tällä viikolla. Hankkeen urakkasopimukset allekirjoitettiin maanantaina 4. elokuuta. Koulun on tarkoitus valmistua syksyllä 2027.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Tilaa printtinä, diginä, yksin tai ryhmässä
Valitse teille sopivin tapa pysyä tiedon tasalla.
Tutustu Rakennuslehteen digininä: 1 kk / 0 €.
Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia, ole hyvä!
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Kiistellyn Sedun kampuksen rakennustyöt alkoivat vuosien viiveen jälkeen – paikallinen rakennusliike urakoi”