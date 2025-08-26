Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Tilaa tästä!
Kategoriat Talous Asunnot Kiinteistöt

Lakea jätti konkurssihakemuksen – osa konsernin yhtiöistä jatkaa toimintaansa

Myös Omaksi Asunto-osakeyhtiöitä haetaan konkurssiin.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 26. elokuuta 2025, 14:28
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Lakea jätti konkurssihakemuksen – osa konsernin yhtiöistä jatkaa toimintaansa
Lakean kohde Seinäjoella. Kuva: Lakea

Lakea oy on jättänyt konkurssihakemuksen Pohjanmaan käräjäoikeuteen tiistaina 26. elokuuta. Yhtiö oli jättänyt toukokuussa yrityssaneeraushakemuksen, mutta nyt se päätti perua tuon hakemuksen ja hakea sen sijaan konkurssia.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus

Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia

Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Lisää aiheesta

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Lakea jätti konkurssihakemuksen – osa konsernin yhtiöistä jatkaa toimintaansa”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset