Peräti 19 Lakean omistamaa taloyhtiötä uhkaa mennä konkurssiin – koskee satoja asuntoja
Lakean taloudellinen tilanne on ollut viime vuosina hankala.
Kuntarahoitus on jättänyt 7. toukokuuta konkurssihakemuksen 19:sta Lakean omistamasta asunto-osakeyhtiöstä Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuteen. Tämä käy ilmi maksukyvyttömyysrekisterin tiedoista.
Karmea tilanne erityisesti Omaksi-asuntojen ”osa”omistajille.
Tietääkö kukaan kertoa, mikä rooli tässä tilanteessa on sillä, että Lakea lähti edellisen toimitusjohtajan aikana hankkeisiin kovasti runkomateriaali edellä? Sillä toimintatavalla ei ole perinteisesti onnistuttu kovin hyvin.