Peräti 19 Lakean omistamaa taloyhtiötä uhkaa mennä konkurssiin – koskee satoja asuntoja

Lakean taloudellinen tilanne on ollut viime vuosina hankala.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 8. toukokuuta 2025, 12:49
Lakean toimitusjohtaja Timo Mantila. Kuva: Juhani Niiranen / HS

Kuntarahoitus on jättänyt 7. toukokuuta konkurssihakemuksen 19:sta Lakean omistamasta asunto-osakeyhtiöstä Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuteen. Tämä käy ilmi maksukyvyttömyysrekisterin tiedoista.

  1. Karmea tilanne erityisesti Omaksi-asuntojen ”osa”omistajille.

    Tietääkö kukaan kertoa, mikä rooli tässä tilanteessa on sillä, että Lakea lähti edellisen toimitusjohtajan aikana hankkeisiin kovasti runkomateriaali edellä? Sillä toimintatavalla ei ole perinteisesti onnistuttu kovin hyvin.

