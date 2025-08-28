Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Lakiasiaintoimisto: Lakean konkurssihakemus selkeytti Omaksi-sopijoiden asemaa

Toimiston yli 200 asiakkaan saatavien yhteismäärä nousee yli 10 miljoonaan euroon.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 28. elokuuta 2025, 12:20
Kuvituskuva. Kuva: Pasi Salminen

Lakiasiaintoimisto Heikkilä & Co:n mukaan Lakean tiistaina 26. elokuuta tekemä konkurssihakemus on selkeyttänyt toimiston asiakkaina olevien Omaksi-asukkaiden juridista asemaa. Nyt heistä tulee velkojia Lakean ja sen taloyhtiöiden konkurssipesissä.

