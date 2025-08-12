Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Marvea teki tonttikaupat Tampereella – kaksi kerrostaloa vireillä Kalevaan

Tonttien hinnat olivat 2,4 ja 2,2 miljoonaa euroa. Molemmissa on rakennusoikeutta noin 2 000 neliömetriä.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 12. elokuuta 2025, 8:38
Rakennusliike Marvea on ostamassa perustamilleen asunto-osakeyhtiölle Tampereen Ylämummolle ja Kalevan Kaikulle kaksi kerrostalotonttia Tampereelta Kalevan kaupunginosasta.  Myyjänä on Tampereen kaupunki ja yhteenlaskettu kauppahinta on 4,6 miljoonaa euroa.

