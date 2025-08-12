Marvea teki tonttikaupat Tampereella – kaksi kerrostaloa vireillä Kalevaan
Tonttien hinnat olivat 2,4 ja 2,2 miljoonaa euroa. Molemmissa on rakennusoikeutta noin 2 000 neliömetriä.
Rakennusliike Marvea on ostamassa perustamilleen asunto-osakeyhtiölle Tampereen Ylämummolle ja Kalevan Kaikulle kaksi kerrostalotonttia Tampereelta Kalevan kaupunginosasta. Myyjänä on Tampereen kaupunki ja yhteenlaskettu kauppahinta on 4,6 miljoonaa euroa.
