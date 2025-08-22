Rakennuslehden selvitys: Suurimman infrarakentajan paikan haltija vaihtui
Suuryhtiöiden keskimääräinen kasvuvauhti infrarakentamisessa oli viime vuonna selvästi markkinakasvua kovempaa, kun taas keskisuurten kasvu jäi marginaaliseksi.
Kolmanneksen verran viime vuonna kasvanut GRK nappasi paikan Suomen suurimpana infrarakennusyhtiönä. Vielä vuotta aiemmin se jäi yli 100 miljoonalla eurolla silloisesta ykkösestä Destiasta, mutta nyt osat vaihtuivat suunnilleen vastaavalla erolla. Tämä käy ilmi Rakennuslehden selvityksestä.
