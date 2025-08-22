Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Rakennuslehden selvitys: Suurimman infrarakentajan paikan haltija vaihtui

Suuryhtiöiden keskimääräinen kasvuvauhti infrarakentamisessa oli viime vuonna selvästi markkinakasvua kovempaa, kun taas keskisuurten kasvu jäi marginaaliseksi.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 22. elokuuta 2025, 6:00
GRK:n liikevaihto on kasvanut yli 140 prosenttia vuodesta 2019. Viime vuonna kasvua kertyi etenkin Ruotsista. Kuva: Väylävirasto

Kolmanneksen verran viime vuonna kasvanut GRK nappasi paikan Suomen suurimpana infrarakennusyhtiönä. Vielä vuotta aiemmin se jäi yli 100 miljoonalla eurolla silloisesta ykkösestä Destiasta, mutta nyt osat vaihtuivat suunnilleen vastaavalla erolla. Tämä käy ilmi Rakennuslehden selvityksestä.

