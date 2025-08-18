Tapiolan suojeltu uimahalli purettiin – Museovirasto kuvailee ratkaisua poikkeukselliseksi
Rakenteiden purkaminen katsottiin selvityksissä ainoaksi luotettavaksi vaihtoehdoksi.
Espoon Tapiolan uimahallin purkamisessa on päädytty ”melko poikkeukselliseen ratkaisuun”, sanoo yliarkkitehti Robin Landsdorff Museovirastosta HS:lle.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Tilaa printtinä, diginä, yksin tai ryhmässä
Valitse teille sopivin tapa pysyä tiedon tasalla.
Tutustu Rakennuslehteen digininä: 1 kk / 0 €.
Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia, ole hyvä!
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Tapiolan suojeltu uimahalli purettiin – Museovirasto kuvailee ratkaisua poikkeukselliseksi”