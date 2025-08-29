YIT laajentaa Helsingin Messukeskusta – urakan arvo 15 miljoonaa
Urakassa rakennetaan uusi sisäänkäyntitila ja uudistetaan myös julkisivua. Töiden on määrä valmistua syksyllä 2027.
YIT ja Suomen Messut ovat tehneet sopimuksen Pasilassa sijaitsevan Messukeskuksen laajentamisesta allianssimallilla.
