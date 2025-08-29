Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
YIT laajentaa Helsingin Messukeskusta – urakan arvo 15 miljoonaa

Urakassa rakennetaan uusi sisäänkäyntitila ja uudistetaan myös julkisivua. Töiden on määrä valmistua syksyllä 2027.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 29. elokuuta 2025, 13:12
Messukeskus saa laajennuksessa uuden sisäänkäynnin. Samalla uudistetaan myös nykyisiä aulatiloja sekä julkisivua. (Kuva: Arkkitehdit Davidsson Tarkela)

YIT ja Suomen Messut ovat tehneet sopimuksen Pasilassa sijaitsevan Messukeskuksen laajentamisesta allianssimallilla.

