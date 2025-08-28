Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
YIT sai yli 13 miljoonan euron urakan varaston rakentamiseksi

Hankkeen laajuus on noin 15000 neliömetriä.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 28. elokuuta 2025, 8:37
YIT ja JSC Lemora ovat allekirjoittaneet sopimuksen rakennusmateriaalien varastointiin tarkoitetun varaston rakentamisesta Kaunasiin, Liettuaan. JSC Lemora on yksi Liettuan suurimmista rautakauppatoimijoista.

