YIT sai yli 13 miljoonan euron urakan varaston rakentamiseksi
Hankkeen laajuus on noin 15000 neliömetriä.
YIT ja JSC Lemora ovat allekirjoittaneet sopimuksen rakennusmateriaalien varastointiin tarkoitetun varaston rakentamisesta Kaunasiin, Liettuaan. JSC Lemora on yksi Liettuan suurimmista rautakauppatoimijoista.
