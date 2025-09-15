Fimpecille Fazerin suklaatehtaan projektinjohto – Lahdessa töitä pariksi vuodeksi eteenpäin Työt Pippon yritysalueella ovat jo käynnissä.

Kuuntele juttu

Fazerin uuden Lahden suklaatehtaan rakennusprojektin luotsaaminen on pitkälti konsultti- ja suunnittelutalo Fimpecin käsissä. Se on ollut hankkeessa mukana jo suunnitteluvaiheesta lähtien ja jatkossa Fimpecin kontolla ovat muun muassa projektinjohto, rakennustöiden valvonta, suunnittelunohjaus, laadunvarmistus sekä turvallisuuskoordinaatio.

Noin 400 miljoonaa euroa maksavalle tehtaalle haetaan Breaam-ympäristösertifikaattia. Rakennustyöt Lahden Pippon yritysalueella ovat jo alkaneet, ja suklaatuotannon on määrä käynnistyä vuonna 2028. Tällä hetkellä hankkeessa työskentelee 15 fimpeciläistä, mutta määrä kasvaa projektin edetessä.

”Tämä on meille merkittävä ja hyvin sopiva projekti, jossa pääsemme hyödyntämään ydinosaamistamme puhtaan siirtymän, energiatehokkuuden ja automaation parissa”, kertoo liiketoimintajohtaja Johan Appelqvist.