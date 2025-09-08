Högfors GT:lle uusi maajohtaja – sopivin löytyi ohjelmistoyrityksestä
Aikaisemmin maajohtajana toiminut Erkki Eklund siirtyy vastaamaan HögforsGST:n kansainvälisten yritysostojen integraatioista.
Lämmitysteknologiayhtiö HögforsGST:n uudeksi Suomen-maajohtajaksi on nimitetty Eero Juvonen.
