RT:n ja kaupunkien yhteinen tavoite: Luontokadolle saatava stoppi
Yhteistyötä aiotaan tiivistää etenkin luontotiedon ja hyvien käytäntöjen jakamisessa, maankäytön suunnittelussa ja luonnonarvomarkkinoiden vauhdittamisessa.
Suomen kymmenen suurinta kaupunkia ja Rakennusteollisuus RT ovat sopineet Espoossa järjestetyssä luontofoorumissa yhteisistä toimista luontokadon pysäyttämiseksi ja luonnon monimuotoisuuden elvyttämiseksi vuoteen 2030 mennessä.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus
Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia
Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “RT:n ja kaupunkien yhteinen tavoite: Luontokadolle saatava stoppi”