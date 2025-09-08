Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
RT:n ja kaupunkien yhteinen tavoite: Luontokadolle saatava stoppi

Yhteistyötä aiotaan tiivistää etenkin luontotiedon ja hyvien käytäntöjen jakamisessa, maankäytön suunnittelussa ja luonnonarvomarkkinoiden vauhdittamisessa.

 

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 8. syyskuuta 2025, 8:27
Rakennusteollisuus RT  julkisti kaksi vuotta sitten rakennusalan biodiversiteettitiekartan. Sen mukaan alan on mm. vähennettävä luonnonvarojen käyttöä ja edistettävä kiertotaloutta. Kuva: Jussi Helttunen

Suomen kymmenen suurinta kaupunkia ja Rakennusteollisuus RT ovat sopineet Espoossa järjestetyssä luontofoorumissa yhteisistä toimista luontokadon pysäyttämiseksi ja luonnon monimuotoisuuden elvyttämiseksi vuoteen 2030 mennessä.

