Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Tilaa tästä!
Kategoriat Rakentaminen Talous Uutiset

SRV on saamassa rahakkaan työn Taysin jättihankkeesta – toisi merkittävän osan liikevaihdosta lähivuosina

Toteutus tulee jakautumaan pääosin vuosille 2026-2032.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 5. syyskuuta 2025, 8:36
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin SRV on saamassa rahakkaan työn Taysin jättihankkeesta – toisi merkittävän osan liikevaihdosta lähivuosina
Aiemmin SRV valittiin toteuttamaan uutta lasten- ja nuorisopsykiatrian yksikköä Tampereella. Kuva: Työyhteenliittymä Manu

Pirkanmaan hyvinvointialueen konserni- ja toimitilajaoksen 9.9.2025 pidettävän kokouksen esityslistalla esitetään, että Tays uudistamisohjelman loppuvaiheen rakennushankkeen projektijohtourakoitsijaksi valittaisiin SRV.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus

Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia

Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Lisää aiheesta

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “SRV on saamassa rahakkaan työn Taysin jättihankkeesta – toisi merkittävän osan liikevaihdosta lähivuosina”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset