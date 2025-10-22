Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Bonava rakennuttaa uusia asuntoja Helsinkiin

Asunnot ovat muuttovalmiita kesällä 2027.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 22. lokakuuta 2025, 13:00
Havainnekuva Asunto oy Helsingin Renatasta. Kuva: bonava

Bonava rakennuttaa 77 uutta asuntoa Helsingin Kruunuvuorenrantaan. Uudiskohteen rakennustyöt ovat käynnissä, ja asunnot ovat muuttovalmiita kesällä 2027.

