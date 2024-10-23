Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Bonava rakentaa aso-asuntoja Turkuun

Kahteen kerrostaloon tulee yhteensä 99 asuntoa. Rakentaminen alkaa ensi kuussa.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 23. lokakuuta 2024, 15:27
Havainnekuva. Kuva: Bonava

Bonava ja TA-Asumisoikeus oy ovat tehneet sopimuksen 99 uuden asunnon rakentamisesta Turun Kirstinpuistoon. Bonavan suunnittelema ja rakennuttama kohde koostuu kahdesta asuinkerrostalosta.

