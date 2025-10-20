Ehrnrooth kurvaa takaisin kiinteistöalalle – SKVL nappasi kilpailevan liiton ex-johtajan
Maria-Elena Ehrnrooth on toiminut aiemmin mm. RKL:n ja Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton (KVKL) johtajana.
Suomen Kiinteistönvälittäjät SKVL on valinnut uudeksi toimitusjohtajakseen Maria-Elena Ehrnroothin (VTM, LKV). Hän aloittaa työt marraskuussa ja siirtyy SKVL:ään Keskuskauppakamarin kansainvälisten asioiden kehitysjohtajan paikalta.
