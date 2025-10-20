Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Kategoriat Työelämä Uutiset

Ehrnrooth kurvaa takaisin kiinteistöalalle – SKVL nappasi kilpailevan liiton ex-johtajan

Maria-Elena Ehrnrooth on toiminut aiemmin mm. RKL:n ja Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton (KVKL) johtajana.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 20. lokakuuta 2025, 11:59
Maria Elena-Ehrnroothin mukaan paluu tuntuu kotoisalta. Asuntokaupan sääntely ja markkinasyklit kuuluivat tulleen tutuiksi jo aiemmassa toimessa Kiinteistönvälitysalan keskusliiton johdossa. (Kuva: Berit Teeäär)

Suomen Kiinteistönvälittäjät SKVL on valinnut uudeksi toimitusjohtajakseen Maria-Elena Ehrnroothin (VTM, LKV). Hän aloittaa työt marraskuussa ja siirtyy SKVL:ään Keskuskauppakamarin kansainvälisten asioiden kehitysjohtajan paikalta.

