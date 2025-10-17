Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Tilaa tästä!
Kategoriat Talous Uutiset

Lohkare Infran kaksi yrityskauppaa hyväksyttiin – liikevaihto paisui jo yli 200 miljoonan

Lohkare Infra on tehnyt jo useita yrityskauppoja.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 17. lokakuuta 2025, 11:24
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Lohkare Infran kaksi yrityskauppaa hyväksyttiin – liikevaihto paisui jo yli 200 miljoonan
Rivakkaan kasvuun lähteneeseen Lohkare Infraan kuuluu myös infrarakentaja VM Suomalainen. Kuva: Liisa Takala

Kuluttaja- ja kilpailuvirasto (KKV) on hyväksynyt 14.10.  infrarakentaja Lohkare Infran kaupat Maalinja oy:stä ja EPR-Asennuksesta. Viranomainen hyväksyi kaupan sellaisenaan.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus

Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia

Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Lisää aiheesta

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Lohkare Infran kaksi yrityskauppaa hyväksyttiin – liikevaihto paisui jo yli 200 miljoonan”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset