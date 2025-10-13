Satsaus digiin sataa pk-yrityksen laariin, mutta se vaatii resursseja – ”Kehittämiseen pitäisi satsata erityisesti taloudellisesti vaikeina aikoina”
Monet pienet ja keskisuuret yritykset tulevat digikehityksessä jälkijunassa. Korjausrakennusyritys Respect Project satsaa digityökaluihin, koska uskoo saavansa niillä kilpailuetua.
Korjausrakentamiseen erikoistunut Respect Project on satsannut jo vuosia digitaalisuuteen. Projektipäällikkö, vastaava työnjohtaja Heikki Lallo sanoo, että sillä tavalla on mahdollista parantaa tuottavuutta ja saada kilpailuetua. Se myös sujuvoittaa hankkeiden läpimenoa ja tuottaa lisäarvoa tilaajalle.
