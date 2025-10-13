Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Tilaa tästä!
Kategoriat Rakentaminen Suunnittelu Uutiset

Satsaus digiin sataa pk-yrityksen laariin, mutta se vaatii resursseja – ”Kehittämiseen pitäisi satsata erityisesti taloudellisesti vaikeina aikoina”

Monet pienet ja keskisuuret yritykset tulevat digikehityksessä jälkijunassa. Korjausrakennusyritys Respect Project satsaa digityökaluihin, koska uskoo saavansa niillä kilpailuetua.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 13. lokakuuta 2025, 6:00
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Satsaus digiin sataa pk-yrityksen laariin, mutta se vaatii resursseja – ”Kehittämiseen pitäisi satsata erityisesti taloudellisesti vaikeina aikoina”
Respect Project toteuttaa kerrostalon linjasaneerausta Espoon Tapiolassa. Vastaava työnjohtaja Heikki Lallo työmaatoimistossa. Kuva: Jussi Helttunen

Korjausrakentamiseen erikoistunut Respect Project on satsannut jo vuosia digitaalisuuteen. Projektipäällikkö, vastaava työnjohtaja Heikki Lallo sanoo, että sillä tavalla on mahdollista parantaa tuottavuutta ja saada kilpailuetua. Se myös sujuvoittaa hankkeiden läpimenoa ja tuottaa lisäarvoa tilaajalle.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus

Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia

Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Lisää aiheesta

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Satsaus digiin sataa pk-yrityksen laariin, mutta se vaatii resursseja – ”Kehittämiseen pitäisi satsata erityisesti taloudellisesti vaikeina aikoina””

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset