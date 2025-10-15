SRV mukaan yli 60 miljoonan euron allianssihankkeeseen
Kehitysvaihe käynnistyy marraskuussa. Toteutus vaatii vielä erillisiä päätöksiä.
Senaatti-kiinteistöt on valinnut SRV:n Rovaniemen uuden pääpoliisiaseman toteuttajakumppaniksi. Kärkihankeallianssimallilla toteutettava hanke käynnistyy kehitysvaiheella marraskuussa. Toteutuakseen hanke tarvitsee vielä valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnan puollon, sisäministeriön päätöksen vuokran rahoituksesta sekä Senaatti-kiinteistöjen hallituksen investointipäätöksen ja rakennusluvan.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus
Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia
Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “SRV mukaan yli 60 miljoonan euron allianssihankkeeseen”