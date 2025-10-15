Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Tilaa tästä!
Kategoriat Rakentaminen

SRV mukaan yli 60 miljoonan euron allianssihankkeeseen

Kehitysvaihe käynnistyy marraskuussa. Toteutus vaatii vielä erillisiä päätöksiä.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 15. lokakuuta 2025, 11:25
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin SRV mukaan yli 60 miljoonan euron allianssihankkeeseen
Kuvituskuva. Kuva: Senaatti-kiinteistöt.

Senaatti-kiinteistöt on valinnut SRV:n Rovaniemen uuden pääpoliisiaseman toteuttajakumppaniksi. Kärkihankeallianssimallilla toteutettava hanke käynnistyy kehitysvaiheella marraskuussa. Toteutuakseen hanke tarvitsee vielä valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnan puollon, sisäministeriön päätöksen vuokran rahoituksesta sekä Senaatti-kiinteistöjen hallituksen investointipäätöksen ja rakennusluvan.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus

Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia

Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Lisää aiheesta

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “SRV mukaan yli 60 miljoonan euron allianssihankkeeseen”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset