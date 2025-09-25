Senaatti-kiinteistöt kaavailee uutta poliisiasemaa Järvenpäähän Poliisilaitos on toiminut viime ajat väistötiloissa.

Kuuntele juttu

Senaatti-kiinteistöt valmistelee yhdessä Poliisihallituksen ja Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen kanssa uuden poliisiaseman rakentamista Järvenpäähän. Tällä hetkellä selvitetään hankkeen suunnittelun edistämistä Pajalan tontille osoitteessa Kaskitie 4.

Järvenpään kaupunginhallitus käsittelee kaupungin omistaman Pajalan tontin suunnitteluvarausta 29.9.2025. Suunnitteluvaraus mahdollistaa hankkeen tarkemman valmistelun, mutta ei vielä tarkoita rakennusluvan myöntämistä tai lopullista päätöstä poliisiaseman toteuttamisesta.

”Kaupunginhallitus käsittelee nyt tontin suunnitteluvarausta, mikä antaa meille mahdollisuuden aloittaa varsinaisen suunnittelun”, Senaatti-kiinteistöjen asiakaspäällikkö Matias Koponen kertoo.

Jos suunnitteluvaraus myönnetään, hanke etenee kohti yleissuunnittelua. Tavoitteena on toteuttaa poliisiasema uudisrakennuksena. Arvioitu valmistumisaikataulu voisi olla vuonna 2029, jos suunnitteluvaiheet etenevät aikataulussa.

Uusi poliisiasema suunnitellaan poliisitalokonseptin mukaisesti. Tiedotteen mukaan tavoitteena on toimiva, laadukas ja kustannustehokas uudisrakennus, jonka tilat vastaavat poliisin nykyisiin tarpeisiin ja jotka tukevat poliisitoimintaa sekä henkilöstön työskentelyä ja hyvinvointia. Vastaavia poliisitaloja on valmistunut Kittilään, Kuusamoon ja Äänekoskelle, ja uutta rakennetaan parhaillaan Salossa.

Entiset tilat eivät vastaa poliisitoiminnan nykyisiin ja tuleviin tarpeisiin, ja niissä on ollut sisäilmaongelmia. Näiden haasteiden ratkaisemiseksi poliisi on lähtenyt edistämään uudisrakennuksena toteutettavaa poliisiasemaa.

Järvenpään poliisiasema on toiminut väistötiloissa Järvenpään virastotalossa. Virastotalon tulevasta käytöstä ei ole vielä tehty päätöksiä.