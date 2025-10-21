Turkuun nousee uusia vuokra-asuntoja – ”Strategisesti tärkeä kasvukaupunki” Hankkeet tuovat Turkuun 122 uutta vuokra-asuntoa.

Avain Asunnot jatkaa kasvuaan Turussa kahdella uudella vuokratalohankkeella.

Herttuankulman Hovineidonkatu 7 valmistuu lokakuun lopussa 2025 ja Iso-Heikkilän Ruissalontie 12 kesällä 2026. Yhteensä hankkeet tuovat Turkuun 122 uutta vuokra-asuntoa.

”Turku on meille strategisesti tärkeä kasvukaupunki, jossa näemme paljon potentiaalia laadukkaalle ja kohtuuhintaiselle vuokra-asumiselle”, Avain Yhtiöiden myynti- ja markkinointijohtaja Elias Kiviranta sanoo tiedotteessa.

Seitsemänkerroksinen Hovineidonkatu 7 nousee Turun linnan, Aurajoen ja Kakolanmäen väliin osaksi nopeasti kehittyvää Linnakaupungin aluetta. Kohteeseen valmistuu 60 eri kokoista vuokra-asuntoa.

Jokaisessa asunnossa on lasitettu parveke ja osassa myös sauna. Asukkaiden käytössä ovat lisäksi saunaosasto, pesula ja kerhotila.

Ruissalontien 62 asunnon kerrostalo sijoittuu Iso-Heikkilään. Taloon tulee asuntoja yksiöistä ja kaksioista perheasuntoihin. Useimmissa asunnoissa on oma sauna ja lasitettu parveke. Rakennus toteutetaan A-energialuokkaan.

Avain Asunnot kehittää, rakentaa ja vuokraa asuntoja ympäri Suomen.

Avain Yhtiöt on kotimainen asuntotoimija, joka on erikoistunut asumisen palveluiden tuottamiseen, rakennuttamiseen ja uudisrakentamiseen. Avain Yhtiöt ja Avain Asumisoikeus omistavat yli 12 000 vuokra-, asumisoikeus- ja palvelukotiasuntoa Avain Asunnot -brändin alla ympäri Suomen.