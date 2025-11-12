600 miljoonan sairaalahankkeelle löytyi tekijä – Kehitysvaihe alkaa heti
Ensimmäisten lohkojen rakentaminen alkaa arviolta syksyllä 2026.
SRV ja Pirkanmaan hyvinvointialue ovat allekirjoittaneet kehitysvaiheen sopimuksen Tampereen yliopistollisen sairaalan uudistamisohjelman loppuvaiheen rakennushankkeesta. Yhteistoiminnallisena projektinjohtourakkana toteutettava hanke jakautuu kehitysvaiheeseen ja useaan toteutusvaiheeseen, joiden arvo SRV:lle on toteutuessaan yhteensä noin 600 miljoonaa euroa.
