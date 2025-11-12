Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
600 miljoonan sairaalahankkeelle löytyi tekijä – Kehitysvaihe alkaa heti

Ensimmäisten lohkojen rakentaminen alkaa arviolta syksyllä 2026.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 12. marraskuuta 2025, 9:09
Havainnekuva: Työyhteenliittymä Manu

SRV ja Pirkanmaan hyvinvointialue ovat allekirjoittaneet kehitysvaiheen sopimuksen Tampereen yliopistollisen sairaalan uudistamisohjelman loppuvaiheen rakennushankkeesta. Yhteistoiminnallisena projektinjohtourakkana toteutettava hanke jakautuu kehitysvaiheeseen ja useaan toteutusvaiheeseen, joiden arvo SRV:lle on toteutuessaan yhteensä noin 600 miljoonaa euroa.

