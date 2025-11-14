Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Kategoriat Infra

Destia avasi palveluiden verkkokaupan – ”Kukaan ei vielä tiedä, mitä tämän kanssa tulee tapahtumaan”

Kohderyhmää ovat infraa omistavat ja hallinnoivat tahot, jotka eivät välttämättä ole infran ammattilaisia.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 14. marraskuuta 2025, 12:14
Tilaajille
Kohderyhmää ovat infraa omistavat ja hallinnoivat tahot, jotka eivät välttämättä ole infran ammattilaisia. Kuva: Anne Kurki

Infrarakentaja Destia on avannut asiantuntijapalveluita tarjoavan verkkokaupan. Kauppa avautui jo kesällä, mutta julkistettiin virallisesti marraskuun alussa.

