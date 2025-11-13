Dovre Group osti loputkin Suvicista
Alun perin kaupan piti toteutua lokakuussa.
Pörssiyhtiö Dovre Group on ostanut loputkin infrarakentaja Suvicin osakkeet. Dovren omistukseen siirtyi nyt 49 prosenttia Suvicin osakkeista. Aiemmin Dovre omisti 51 prosenttia Suvicista.
