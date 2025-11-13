Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Dovre Group osti loputkin Suvicista

Alun perin kaupan piti toteutua lokakuussa.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 13. marraskuuta 2025, 11:47
Kuvituskuva.

Pörssiyhtiö Dovre Group on ostanut loputkin infrarakentaja Suvicin osakkeet. Dovren omistukseen siirtyi nyt 49 prosenttia Suvicin osakkeista. Aiemmin Dovre omisti 51 prosenttia Suvicista.

