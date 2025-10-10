Jättitappioista kertonut Suvic aloittaa muutosneuvottelut
Vastikään kerrottiin yhtiön jättitappioiden paisuvan entisestään.
Energiarakentamiseen erikoistunut Suvic käynnistää muutosneuvottelut taloudellisista ja tuotannollisista syistä. Muutosneuvotteluiden tavoitteena on antaa yritykselle mahdollisuudet suoriutua toiminnastaan kannattavasti ja sopeuttaa henkilöstömäärä muuttuneeseen työtilanteeseen. Neuvottelujen piirissä ovat yrityksen toimihenkilöt.
