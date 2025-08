Helsinkiin nousee uusi maa­merkki Rakennus tulee purettavan Bunkkerin paikalle Jätkäsaareen. Se palvelee uimareita ja muita liikkuvia kaupunkilaisia.

Helsinki on julkaissut havainnekuvan Jätkäsaareen rakennettavasta liikuntakeskuksesta.

Rakennukseen on suunniteltu muun muassa 50 metrin uima-allasta, jossa on kahdeksan rataa. Lisäksi sinne on tulossa kuntosali sekä tiloja palloilu- ja kamppailulajeille, voimistelulle ja tanssiliikunnalle.

Kaupunki tavoittelee uimahalliin 400 000 vuotuista käyntiä ja liikuntahalleihin yli 300 000 käyntiä.

Purkutyöt loppusuoralla

Uusi liikuntakeskus nousee Hampurinkujalle paikalle, jossa vanhan, Bunkkeriksi kutsutun betonisen varastorakennuksen purkutyöt ovat loppusuoralla.

Samalla katukuvasta katoaa lopullisesti pala Jätkäsaaren satamahistoriaa.

Rakentaminen on tarkoitus aloittaa vuonna 2026, jolloin liikuntatilat avautuisivat yleisölle 2029.

Kaupungin mukaan Helsingissä ei ole rakennettu vastaavan kokoluokan useita eri liikuntamuotoja yhdistelevää uinti- ja liikuntakeskusta vuosikymmeniin.

Helsingissä ei ole rakennettu suurta liikuntakeskusta vuosikymmeniin.

Erillisten naisten ja miesten saunojen lisäksi uuteen liikuntakeskukseen kaupunki kaavailee kaikille avointa saunaa, jossa esimerkiksi perheet voivat saunoa yhdessä.

Alakerta betonia, yläkerta puuta

Rakennus sijoittuu näkyvälle paikalle ja toimii kaupungin mukaan alueen maamerkkinä.

Alustavissa suunnitelmissa uimahalli sijoittuu rakennuksen betonirakenteiseen alakertaan, jonka julkisivuun on kaavailtu tiiliverhoilua.

Sisäliikuntatilat ja ulkoterassi tulisivat puurunkoiseen yläkertaan. Kestävää rakentamista kaupunki pyrkii edistämään hyödyntämällä myös rakennusosien kierrätystä.

Rakennuksen aulassa palvelee kahvila.

Bunkkeri piti säilyttää

Alun perin oli tarkoituksena, että Bunkkeri olisi säilytetty ja se olisi muutettu liikuntatiloiksi. Sen päälle piti rakentaa uusia kerroksia, joihin olisi tullut asuntoja.

Rakennusyhtiö SRV kuitenkin vetäytyi rakennushankkeesta ja purki siitä tehdyn esisopimuksen kaupungin kanssa vuonna 2023.

Heikossa markkinatilanteessa hankkeelle ei löytynyt sopivaa sijoittajaa ja rakennustyöt ovat viivästyneet vuosia.

Bunkkerin purkutyöt kaupunki aloitti viime vuoden keväänä. Purettava rakennus valmistui vuonna 1972 tullaamattoman tavaran varastoksi silloisen rahtisataman tarpeisiin.