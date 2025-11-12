Jatke sai kerrostalourakan Vantaalta
Talot valmistuvat viimeistään helmikuussa 2027.
Jatke Uusimaa oy on aloittanut marraskuussa Vantaan Jokiniemessä uusien asuntojen rakentamisen Etukodit oy:lle. Kohde koostuu kahdesta viisikerroksisesta A-energialuokan kerrostalosta, jotka valmistuvat viimeistään helmikuussa 2027.
