Jatke sai kerrostalourakan Vantaalta

Talot valmistuvat viimeistään helmikuussa 2027.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 12. marraskuuta 2025, 9:55
Havainnekuva. Kuva: Arkkitehtipalvelu oy

Jatke Uusimaa oy on aloittanut marraskuussa Vantaan Jokiniemessä uusien asuntojen rakentamisen Etukodit oy:lle. Kohde koostuu kahdesta viisikerroksisesta A-energialuokan kerrostalosta, jotka valmistuvat viimeistään helmikuussa 2027.

