Pihla Groupissa rikottiin aiemmat ennätykset – 800 päivää ilman työtapaturmia
Toimitusjohtaja Antti Vuonokarin mukaan rajan ylitys on teollisessa tuotannossa poikkeuksellisen hieno suoritus.
Ikkuna- ja ovivalmistajana tunnetun Pihla Groupin panostukset työturvallisuuteen tuottavat konkreettisia tuloksia. Hiljattain yhtiön Haapajärven tehtaalla rikottiin 800 peräkkäisen päivän raja ilman poissaoloja vaatineita työtapaturmia.
