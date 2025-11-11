Porvoo valitsi toteuttajan lähes 50 miljoonan euron liikuntakeskushankkeeseen – Töitä riittää vuosikymmenen loppuun
Kehitysvaihe alkaa välittömästi.
Porvoon kaupunki on valinnut rakennusliike SRV:n Kokonniemeen toteutettavan uudisrakennusprojektin toteuttajakumppaniksi. Yhteistoiminnallisena projektinjohtourakkana toteutettavassa hanke jakautuu kehitysvaiheeseen ja kahteen toteutusvaiheeseen, joissa rakennetaan jäähalli ja monitoimiareena.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus
Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia
Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Porvoo valitsi toteuttajan lähes 50 miljoonan euron liikuntakeskushankkeeseen – Töitä riittää vuosikymmenen loppuun”