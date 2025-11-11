Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Porvoo valitsi toteuttajan lähes 50 miljoonan euron liikuntakeskushankkeeseen – Töitä riittää vuosikymmenen loppuun

Kehitysvaihe alkaa välittömästi.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 11. marraskuuta 2025, 9:31
Ilmakuvaa Kokonniemen alueelta. Kuva: Niko Laurila Photography

Porvoon kaupunki on valinnut rakennusliike SRV:n Kokonniemeen toteutettavan uudisrakennusprojektin toteuttajakumppaniksi. Yhteistoiminnallisena projektinjohtourakkana toteutettavassa hanke jakautuu kehitysvaiheeseen ja kahteen toteutusvaiheeseen, joissa rakennetaan jäähalli ja monitoimiareena.

