Infra

Väitös: Jännitetyt sillat kestävät enemmän kuin luultiin – ”Kokeiden tulokset olivat lupaavia”

Väitöksen mukaan Suomessa käytetyn tyypillisen siltarakenteen koko rakenteen äkillinen sortuma on epätodennäköinen.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 20. marraskuuta 2025, 10:00
Väitöskirjatutkija Olli Asp. Kuva: Tampereen yliopisto

Väitöstutkimuksessaan diplomi-insinööri Olli Asp selvitti, miten suurten jännitettyjen betonisiltojen kantavuutta voidaan arvioida tarkemmin jännepunosten korroosiovaurioiden yhteydessä.

