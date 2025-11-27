Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Tilaa tästä!
Kategoriat Projektit Infra

Vantaan ratikan osapuolet tekivät toteutusvaiheen sopimuksen – Työt alkavat monin paikoin joulukuussa

Ratikan liikennöinti alkaa nykyisen suunnitelman mukaan vuonna 2029.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 27. marraskuuta 2025, 11:28
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Vantaan ratikan osapuolet tekivät toteutusvaiheen sopimuksen – Työt alkavat monin paikoin joulukuussa
Kuva: WSP Finland

Vantaan ratikan allianssiosapuolet ovat allekirjoittaneet toteutusvaiheen sopimuksen 26. marraskuuta. Sopimus mahdollistaa rakennustöiden aloittamisen suunnitellusti joulukuun alussa.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus

Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia

Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Lisää aiheesta

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Vantaan ratikan osapuolet tekivät toteutusvaiheen sopimuksen – Työt alkavat monin paikoin joulukuussa”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset