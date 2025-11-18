Saako Vantaan ratikka sittenkin päätepysäkin lentokentälle? – vaihtoehtoja selvitetään
Finavia ja Vantaan ratikka-allianssi selvittävät pysäkkivaihtoehtoja yhdessä.
Ratikka-allianssi tekee yhteistyössä Finavian kanssa hankesuunnitelmaa täydentävän suunnitelman raitiotiestä lentoaseman terminaalin lähialueella. Suunnitelmaan tulee uusi päätepysäkki siihen liittyvine järjestelyineen sekä arvio kustannuksista.
