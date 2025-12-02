Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Cervi jatkaa yrityskauppojaan – tekee jo kahdeksannen tänä vuonna

Cervin toimitusjohtajan mukaan kauppa on tärkeä askel yhtiön strategisessa kasvussa.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 2. joulukuuta 2025, 8:23
Cervin toimitusjohtaja Jarno Hacklin. Kuva: Cervi

Talotekniikkayritys Cervi ostaa pitkään toimineen LVI-eristykseen keskittyneen Jusanderin. Yrityskauppa on Cervin kahdeksas vuonna 2025 ja vahvistaa konsernin osaamista erityisesti eristyksen, lämpö- ja kylmätekniikan kokonaisratkaisujen sekä toimitusvarmuuden saralla.

