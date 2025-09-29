Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
JM Suomi teki asuntokaupat Pasilassa – ostajana Avain Yhtiöt

Nyt käynnistyvä kohde on toinen Radiokadulle lähivuosina nousevasta noin 600 asunnon kokonaisuudesta.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 29. syyskuuta 2025, 10:16
JM Suomi on myynyt Helsingin Pasilassa sijaitsevan 31 asunnon kehityskohteen Avain Yhtiöille. Samalla se on tehnyt sopimuksen rakennustöistä.

