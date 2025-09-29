JM Suomi teki asuntokaupat Pasilassa – ostajana Avain Yhtiöt
Nyt käynnistyvä kohde on toinen Radiokadulle lähivuosina nousevasta noin 600 asunnon kokonaisuudesta.
JM Suomi on myynyt Helsingin Pasilassa sijaitsevan 31 asunnon kehityskohteen Avain Yhtiöille. Samalla se on tehnyt sopimuksen rakennustöistä.
