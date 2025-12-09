Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Kiinko vaihtaa toimitusjohtajaa

Tehtävä alkaa tammikuun alussa.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 9. joulukuuta 2025, 11:55
Kiinteistöalan Koulutuskeskus Kiinkon uudeksi toimitusjohtajaksi on valittu filosofian maisteri, EMBA Tauno Taajamaa. Hän tulee toimimaan myös Kiinteistöalan Koulutssäätiön toimitusjohtajana ja rehtorina.

