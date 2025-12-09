Kiinko vaihtaa toimitusjohtajaa
Tehtävä alkaa tammikuun alussa.
Kiinteistöalan Koulutuskeskus Kiinkon uudeksi toimitusjohtajaksi on valittu filosofian maisteri, EMBA Tauno Taajamaa. Hän tulee toimimaan myös Kiinteistöalan Koulutssäätiön toimitusjohtajana ja rehtorina.
