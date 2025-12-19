Nimlas vahvisti asemiaan datakeskuksissa yritysostolla
Talotekniikkakonserni Nimlas on ostanut tänä vuonna useita yrityksiä.
Talotekniikkakonserni Nimlas täydentää yritysverkostoaan Tampereen seudulla ostamalla sähköurakoitsija Avitor Sähkön. Yrityskaupan myötä Nimlas vahvistaa valmiuksiaan palvella nopeasti kasvavaa datakeskusmarkkinaa sekä energiajärjestelmän joustoon ja energiavarastointiin liittyviä hankkeita, kuten akkuvarastoprojekteja.
