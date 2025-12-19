Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Kategoriat Talotekniikka Talous Uutiset

Nimlas vahvisti asemiaan datakeskuksissa yritysostolla

Talotekniikkakonserni Nimlas on ostanut tänä vuonna useita yrityksiä.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 19. joulukuuta 2025, 11:30
Kuvassa vasemmalta Nimlaksen Tiina Koppinen, Avitor Sähkön Timo Raittinen ja Arto Vitkala ja Nimlaksen Mikko Sahikallio. Kuva: Nimlas

Talotekniikkakonserni Nimlas täydentää yritysverkostoaan Tampereen seudulla ostamalla sähköurakoitsija Avitor Sähkön. Yrityskaupan myötä Nimlas vahvistaa valmiuksiaan palvella nopeasti kasvavaa datakeskusmarkkinaa sekä energiajärjestelmän joustoon ja energiavarastointiin liittyviä hankkeita, kuten akkuvarastoprojekteja.

