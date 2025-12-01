Nimlas jatkaa yrityskauppoja – nyt käytiin ostoksilla Savonlinnassa Sioman on Nimlaksen neljäs yrityskauppa tänä vuonna. Niiden lisäksi konserni on vahvistanut verkostoaan kolmella liiketoimintakaupalla.

Talotekniikkakonserni Nimlas jatkaa yritysostojaan. Uusin kohde on savonlinnalainen sähköurakoitsija Sioman ja kaupan myötä Nimlas vahvistaa asemiaan Etelä-Savossa.

Sioman on perustettu vuonna 1997 ja sen liikevaihto oli vuonna 2024 lähes kaksi miljoonaa euroa. Yritys työllistää 18 henkilöä ja sen repertuaariin kuuluvat sähkö- ja teleurakat, valaistus- ja ohjausratkaisut, aurinkosähköjärjestelmät, kuitutekniikka, paloilmoitin- ja valvontajärjestelmät sekä muuntamo- ja käytönjohtajapalvelut. Toimintaa täydentävät puite- ja vuosityösopimukset.

Parhaillaan Sioman tekee sähkötöitä Savonlinnan uudessa liikuntahallissa sekä Savonlinnan teknologiapuiston kuitulaboratorion laajennuksessa.

Sioman on Nimlaksen neljäs yrityskauppa tänä vuonna. Niiden lisäksi konserni on tehnyt kolme liiketoimintakauppaa. Tavoitteena on saavuttaa Suomessa 550 miljoonan euron liikevaihto vuoteen 2029 mennessä.

Yrittäjät Petri Valtonen ja Matti Pirttijärvi liittyvät yrityskaupan myötä Nimlaksen omistajaohjelmaan.